Индикаторы

ytg_Day_candle - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Просмотров:
6477
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор отображает движение цены в течение различных торговых сессий.

Lock&Scalping series Lock&Scalping series

почти все версии советников Lock&Scalping в честь годовщины создания первой версии

ChartPlusChart ChartPlusChart

Графики из двух платформ Metatrader выводится в одном окне.

CCI_H1+Martin_EURUSD CCI_H1+Martin_EURUSD

Советник работает по вершинам графика CCI+Мартин

Marketvision.mq4 Marketvision.mq4

Индикатор Marketvision.mq4 исполнен в основном окне графика котировок и может применяться как советник в торговле различными финансовыми инструментами.