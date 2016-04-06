CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

NRTR ATR STOP - Indikator für den MetaTrader 4

Collector | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
1748
Rating:
(26)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

    NRTR_ATR_STOP Indikator.





Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9217

ChartPlusChart ChartPlusChart

Dieses Programm erlaubt es Ihnen, die Kurse von zwei verschiedenen Metatrader-Brokern zu vergleichen.

ytg_Day_candle ytg_Day_candle

Dieser Indikator zeigt die Handelsspannen während verschiedener Handelszeiten an.

Candle Patterns Candle Patterns

Visuelle oder hörbare Alarme, wenn eine Umkehr oder eine Weiterführung von Kerzenmustern auftritt

OrdersSuite Revision 2 OrdersSuite Revision 2

Funktionen für die Ausführung von Orders für Spot Währungspaare, Spot Gold und Spot Silver mit Fehlerbehandlung. OrderProcess() erweitert. Ich habe neue Funktionen Lots, OrderCloseByRetracement, OrderModifyTS und OrderSendI hinzugefügt. Revision 2 wird verwendet um in einem Expert Advisor zu laufen