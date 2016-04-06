CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Murrey Math Modified - Indikator für den MetaTrader 4

Collector | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
989
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

    Murrey_Math_Modified Indikator.






Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8978

Murrey Math MT VG Murrey Math MT VG

Murrey_Math_MT_VG Indikator.

HardLevels HardLevels

Zeigt wichtige Unterstützungs- und Widerstandslinien von verschiedenen Timeframes. Es ist eine erweiterte Filterung enthalten.

Font_Name Font_Name

Diese Funktion ändert den Namen einer Schriftart. Ein Beispiel mit einem Indikator.

GetColorTF GetColorTF

Diese Funktion ändert die Farbe eines Objektes. Ein Beispiel mit einem Indikator.