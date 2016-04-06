Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Nina - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 961
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Nina Indikator.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8921
IND Inverse
IND Inverse Indikator.SVS_Trend_v2
PowerTrend V.2
ytg_Parabolic_exp
Ein Expert Advisor mit dem Indikator SAR. Arbeitet mit verschobenen Optionsscheinen.OpenTime
Diese Expert Advisor öffnet eine Position als Buy, Sell oder "Lock" innerhalb der Zeit, die vom User angegeben wird. Es ist ebenso möglich Positionen innerhalb einer bestimmten Zeit wieder zu schließen oder einen Trailingstop anzugeben.