CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Nina - Indikator für den MetaTrader 4

Collector | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
961
Rating:
(11)
Veröffentlicht:
aNina.mq4 (9.31 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

    Nina Indikator.





Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8921

IND Inverse IND Inverse

IND Inverse Indikator.

SVS_Trend_v2 SVS_Trend_v2

PowerTrend V.2

ytg_Parabolic_exp ytg_Parabolic_exp

Ein Expert Advisor mit dem Indikator SAR. Arbeitet mit verschobenen Optionsscheinen.

OpenTime OpenTime

Diese Expert Advisor öffnet eine Position als Buy, Sell oder "Lock" innerhalb der Zeit, die vom User angegeben wird. Es ist ebenso möglich Positionen innerhalb einer bestimmten Zeit wieder zu schließen oder einen Trailingstop anzugeben.