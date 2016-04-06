CodeBaseKategorien
Indikatoren

Fractals_Price - Indikator für den MetaTrader 4

Iurii Tokman
Ansichten:
990
Rating:
(9)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ein Indikator für Preisspitzen-Fraktale.







Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8842

