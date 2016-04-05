CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Divergenz Trader - Experte für den MetaTrader 4

Collector | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
762
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Divergenz Trader Expert Advisor.





Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8579

OpenTiks OpenTiks

Das indikatorlose System analysiert die letzten 4 Bars.

ZI_File_Functions_Full_Lib ZI_File_Functions_Full_Lib

Ein Bibliothekenpaket mit Dateifunktionen, um ohne Einschränkung in jedem Verzeichnis arbeiten zu können.

Ein einfacher Indikator, der die Richtung der MAs aller Zeitrahmen zugleich anzeigt Ein einfacher Indikator, der die Richtung der MAs aller Zeitrahmen zugleich anzeigt

Auf den Chart werden Elemente unterschiedlicher Farben abhängig von der Richtung der MAs gezeichnet, allerdings dann nicht, wenn die MAs in unterschiedlichen Richtungen weisen.

Ein Beispiel: Lot-Größen Anpassung Ein Beispiel: Lot-Größen Anpassung

Code Beispiel