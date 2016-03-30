Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Price Channel - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 860
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Price Channel Indikator.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8461
EA Based on Laptrend and Some Other Indicators
Ich habe diesen in die Karte auf Basis des MQL4 Lehrmaterials entwickelt. Dieser modifizierte EA ist ebenfalls aus diesem Material. Es handelt sich um Standardfunktion da ich zur Zeit noch nichts Besseres selber entwickeln kann. Nur das Herzstück wurde von mir modifiziert ist.Info
Spread, swap, minimaler stop limit, Kurs eines Punktes, berechnete maximum Lotgröße!!!
SimpleTrade
Traden nach einem simplen PrinzipMA Cross
Mein erster EA