CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Envelopes - Indikator für den MetaTrader 4

MetaQuotes | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
2054
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Envelopes technical Indikator wird mit zwei gleitenden Durchschnitten gebildet wovon einer nach oben und der andere nach unten verschoben wird.

Die Wahl der optimalen relativen Größe der Bandverschiebung wird durch die Marktvolatilität bestimmt: je größer letztere ist, desto stärker ist die Verschiebung.

Envelopes definieren die oberen und unteren Grenzen der Preiszone. Signale zum Verkaufen erscheinen, wenn der Preis die obere Grenze des Bandes erreicht; Signale zum Kaufen erscheinen, wenn der Preis die untere Grenze erreicht.

Die Logik hinter Envelopes ist, dass übereifrige Käufer und Verkäufer den Preis zu seinen Extremen bewegen (d.h. die oberen und unteren Bänder) bei welchen die Preise sich oft stabilisieren indem sie sich zu realistischeren Levels begeben. Das ist ähnlich zur Interpretation der Bollinger Bänder.

Berechnung

Oberes Band = SMA(CLOSE, N)*[1+K/1000]

Unteres Band = SMA(CLOSE, N)*[1-K/1000]

wobei:

  • SMA — Einfacher gleitender Durchschnitt;
  • N — Periode für den Durchschnitt;
  • K/1000 — der Wert der Verschiebung vom Mittelwert (gemessen in Basispunkten).

Envelopes technical Indikator

Eine vollständige Beschreibung der Envelopes ist verfügbar unter Technische Analyse: Envelopes

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7975

Chaikin's Volatility (2 lines) Chaikin's Volatility (2 lines)

Chaikin's Volatility (2 Linien) Indikator.

Stodiv Stodiv

Stodiv Indikator.

Color Stochastic Color Stochastic

Color Stochastic Indikator.

Stoch Crossing Stoch Crossing

Der Indikator Stoch Crossing ist eine Modifikation des auf dem Stochastic Oszillator basierenden EMA-Crossover_Signals.