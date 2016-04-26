Der Envelopes technical Indikator wird mit zwei gleitenden Durchschnitten gebildet wovon einer nach oben und der andere nach unten verschoben wird.

Die Wahl der optimalen relativen Größe der Bandverschiebung wird durch die Marktvolatilität bestimmt: je größer letztere ist, desto stärker ist die Verschiebung.

Envelopes definieren die oberen und unteren Grenzen der Preiszone. Signale zum Verkaufen erscheinen, wenn der Preis die obere Grenze des Bandes erreicht; Signale zum Kaufen erscheinen, wenn der Preis die untere Grenze erreicht.

Die Logik hinter Envelopes ist, dass übereifrige Käufer und Verkäufer den Preis zu seinen Extremen bewegen (d.h. die oberen und unteren Bänder) bei welchen die Preise sich oft stabilisieren indem sie sich zu realistischeren Levels begeben. Das ist ähnlich zur Interpretation der Bollinger Bänder.

Berechnung

Oberes Band = SMA(CLOSE, N)*[1+K/1000]



Unteres Band = SMA(CLOSE, N)*[1-K/1000]



wobei:



SMA — Einfacher gleitender Durchschnitt;

N — Periode für den Durchschnitt;

K/1000 — der Wert der Verschiebung vom Mittelwert (gemessen in Basispunkten).

Eine vollständige Beschreibung der Envelopes ist verfügbar unter Technische Analyse: Envelopes