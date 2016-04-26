CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Color Stochastic - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1343
Rating:
(13)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: mladen

Color Stochastic Indikator.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7976

Envelopes Envelopes

Der Envelopes technical Indikator wird mit zwei gleitenden Durchschnitten gebildet wovon einer nach oben und der andere nach unten verschoben wird.

Chaikin's Volatility (2 lines) Chaikin's Volatility (2 lines)

Chaikin's Volatility (2 Linien) Indikator.

Stoch Crossing Stoch Crossing

Der Indikator Stoch Crossing ist eine Modifikation des auf dem Stochastic Oszillator basierenden EMA-Crossover_Signals.

RSIOMA_v2 RSIOMA_v2

RSIOMA_v2 Indikator.