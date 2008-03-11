Смотри, как бесплатно скачать роботов
Stoch Crossing - индикатор для MetaTrader 4
- 5442
Автор: Robinson (jnrtrading)
Индикатор Stoch Crossing. Модифицированный от EMA-Crossover_Signal. Отталкивается от Stochastic'а.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7977
