Der Demarker Indikator (DeM) basiert auf dem Vergleich des Periodenmaximum mit dem vorherigen Periodenmaximum.

Wenn das aktuelle Perioden- (Balken-) Maximum höhe ist, wird die Differenz zwischen den beiden festgestellt. Wenn das aktuelle Maximum niedriger oder gleich dem Maximum der vorherigen Periode ist, wird ein Nullwert festgelegt. Die Unterschiede die man für N Perioden erhält werden aufsummiert. Der erhaltene Wert wird als Numerator für den DeMarker verwendet und wird durch den selben Wert plus der Summe der Differenzen zwischen Preisminima der vorherigen und der aktuellen Periode geteilt (Balken). Wenn der aktuelle Preis größer ist als der des vorhergehenden Balkens wird ein Nullwert festgelegt.



Wenn der Indikator unter 30 fällt, sollte eine bullishe Umkehr erwartet werden. Wenn der Indikator über 70 steigt, sollte eine bearishe Umkehr erwartet werden.



Wenn Sie Perioden längerer Dauer bei der Berechnung des Indikators verwenden können Sie langfristige Markttendenzen einfangen. Indikatoren die auf kürzeren Perioden basieren lassen Sie in den Markt am Punkt des geringsten Risikos einsteigen und die Zeit der Transaktion planen, sodass sie in den Haupttrend fällt.



Berechnung:

Der Wert für das "i" Intervall des DeMarker wird wie folgt berechnet:



Der DeMax(i) wird berechnet:



If high(i) > high(i-1) , then DeMax(i) = high(i)-high(i-1), otherwise DeMax(i) = 0



Der DeMin(i) wird berechnet:



If low(i) < low(i-1), then DeMin(i) = low(i-1)-low(i), otherwise DeMin(i) = 0



Der Wert von DeMarker wird wie folgt berechnet:



DMark(i) = SMA(DeMax, N)/(SMA(DeMax, N)+SMA(DeMin, N))



wobei:

SMA — Einfacher gleitender Durchschnitt;

N;— die Anzahl der Perioden in der Berechnung.

Eine vollständige Beschreibung des DeM ist verfügbar unter Technische Analyse: DeMarker