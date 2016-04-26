CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ToR_1.20 - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
766
Rating:
(2)
Veröffentlicht:
ToR_1_20.mq4 (31.57 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Autor: Tom Balfe

Indikator ToR_1.20. Der Indikator zeigt die Entwicklung eines Paars. Der Autor beschreibt den Indikator detaillierter im Forum.

Indikator ToR_1.20

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7962

MTF_FibBreakout1.3 MTF_FibBreakout1.3

MTF_FibBreakout1.3 Indikator. Verwendet den Stochastic-Indikator.

PrintText PrintText

Ein Testscript zur Demonstration er Möglichkeiten der Darstellung von Textinformationen in einem Chart.

DeMarker DeMarker

Der Demarker Indikator basiert auf dem Vergleich des Periodenmaximum mit dem vorherigen Periodenmaximum.

Delta Delta

Delta Indikator.