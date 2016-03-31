コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ToR_1.20 - MetaTrader 4のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
ToR_1_20.mq4 (31.57 KB)
実際の制作者: Tom Balfe

インディケータ ToR_1.20。このインディケータは、通貨ペアの発展を表示します。インディケータの詳細については、フォーラムをご覧ください。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7962

