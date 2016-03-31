無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ToR_1.20 - MetaTrader 4のためのインディケータ
実際の制作者: Tom Balfe
インディケータ ToR_1.20。このインディケータは、通貨ペアの発展を表示します。インディケータの詳細については、フォーラムをご覧ください。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7962
