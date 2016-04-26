CodeBaseSeções
Indicadores

ToR_1.20 - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
Autor: Tom Balfe

Indicador ToR_1.20. O indicador mostra o desenvolvimento de um par. O autor descreve mais detalhes do indicador no fórum.

Indicador ToR_1.20

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7962

MTF_FibBreakout1.3 MTF_FibBreakout1.3

Indicador MTF_FibBreakout1.3. Usa o indicador Estocástico.

RoundPrice-Ext RoundPrice-Ext

Very convenient to confirm any market entry signals.

DeMarker DeMarker

O indicador Demarker baseia-se na comparação do período máximo com o período máximo anterior.

SATL SATL

(Slow Adaptive Trend Line) – the «slow» adaptive trend line is calculated using a digital low-pass filter LPF-2. LPF-2 serves to eliminate the noises and market cycles with longer fluctuation periods.