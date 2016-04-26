Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
ToR_1.20 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 799
- Avaliação:
-
- Publicado:
Autor: Tom Balfe
Indicador ToR_1.20. O indicador mostra o desenvolvimento de um par. O autor descreve mais detalhes do indicador no fórum.
Indicador ToR_1.20
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7962
MTF_FibBreakout1.3
Indicador MTF_FibBreakout1.3. Usa o indicador Estocástico.RoundPrice-Ext
Very convenient to confirm any market entry signals.
DeMarker
O indicador Demarker baseia-se na comparação do período máximo com o período máximo anterior.SATL
(Slow Adaptive Trend Line) – the «slow» adaptive trend line is calculated using a digital low-pass filter LPF-2. LPF-2 serves to eliminate the noises and market cycles with longer fluctuation periods.