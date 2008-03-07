Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ToR_1.20 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6655
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Tom Balfe
Индикатор ToR_1.20. Индикатор показывает развитие пары. Полное описание индикатора автор дает на этом форуме.
Индикатор ToR_1.20. Индикатор показывает развитие пары. Полное описание индикатора автор дает на этом форуме.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7962
Delta
Индикатор Delta.MTF Stochastic Standard
Индикатор MTF Stochastic Standard. Показывает 4 стохастика на 1-ом.
MTF_FibBreakout1.3
Индикатор MTF_FibBreakout1.3. Использует индикатор Stochastic.Percentage Price Oscillator (PPO)
Percentage Price Oscillator более точно показывает сигналы дивергенций между ценами и значением осциллятора, более точно выделяет экстремумы цен, его движения более динамичны.