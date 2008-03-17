CodeBaseSections
Watch how to download trading robots for free
Find us on Twitter!
Join our fan page
Interesting script?
So post a link to it -
let others appraise it
You liked the script? Try it in the MetaTrader 5 terminal
to pocket
Indicators

Macd_CJA M1D1 - indicator for MetaTrader 4

Scriptor | English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Views:
16218
Rating:
(3)
Published:
Updated:
Download as ZIP How to download code from MetaEditor
MQL5 Freelance Need a robot or indicator based on this code? Order it on Freelance Go to Freelance
Author: cja

Macd_CJA M1D1 indicator. Uses signals Macd.


MACD_4in1_v2 MACD_4in1_v2

MACD_4in1_v2 indicator. Four in one.

Float Float

Float indicator.

Advanced_ADX Advanced_ADX

Advanced_ADX indicator.

MTF_FibBreakout1.3 MTF_FibBreakout1.3

MTF_FibBreakout1.3 indicator. Uses indicator Stochastic.