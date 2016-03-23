CodeBaseKategorien
Expert Advisors

AOCCI - Experte für den MetaTrader 4

German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
718
Rating:
(5)
Veröffentlicht:
Aocci.mq4 (4.82 KB) ansehen
Aocci.mq4 (4.82 KB) ansehen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: nicht angegeben

Berater AOCCI.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7649

