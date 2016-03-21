CodeBaseKategorien
Loco - Indikator für den MetaTrader 4

Veröffentlicht:
Loco.mq4 (2.3 KB) ansehen
Autor: nicht angegeben

Loco Indikator.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7822

