CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Noah10pips2006 - Experte für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
843
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Nick Bilak

Berater Noah10pips2006.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7626

MultiStrend MultiStrend

Indicator MultiStrend. Er arbeitet nur mit dem Supertrend Indikator.

NRTR_Revers NRTR_Revers

Berater NRTR Revers.

Supertrend Supertrend

Indikator Supertrend. Er zeigt Kauf und Verkauf-Signale an durch seine Farben.

DC DC

Der Indikator zeichnet einen Kanal.