Expert Advisors

NRTR_Revers - Experte für den MetaTrader 4

Scriptor
631
631
(3)
(3)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich
Berater: eine Idee von Konkop, Umsetzung von Rosh

Berater NRTR Revers.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7624

