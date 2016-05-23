Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Ticks Volume Indikator - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 2703
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Profitrader
In den Future-Märkten werden die Daten über die Volumina mit einem Tag Verspätung veröffentlicht.
Um dies zu kompensieren verwenden viele Analysten den Tick Volume Indikator (tick volume™): er ermöglicht Ihnen, die Volumensänderung während des Handelstages zu verfolgen.
Tick-Volumen gibt die Anzahl von Positionen über einen bestimmten Zeitraum des aktuellen Tages, aber nicht die Lotgrößen der Positionen.
So kann es zum Beispiel sein, 50 Positionen pro Stunde. Aber wie viele Lots insgesamt umgesetzt wurden, geht aus dieser Zahl nicht hervor. Es könnten zum Beispiel 50 Ein-Lot Positionen oder 50
Einhundert-Lot Positionen sein. Aus dieser Sicht spiegelt dieser Wert nicht das wahre Volumen.
Dennoch ist es ein wertvoller Indikator, da nur er eine Art Volumensmessung mit geringer Verzögerung erlaubt, wenngleich auch auf Kosten der Genauigkeit.
In den Future-Märkten werden die Daten über die Volumina mit einem Tag Verspätung veröffentlicht.
Um dies zu kompensieren verwenden viele Analysten den Tick Volume Indikator (tick volume™): er ermöglicht Ihnen, die Volumensänderung während des Handelstages zu verfolgen.
Tick-Volumen gibt die Anzahl von Positionen über einen bestimmten Zeitraum des aktuellen Tages, aber nicht die Lotgrößen der Positionen.
So kann es zum Beispiel sein, 50 Positionen pro Stunde. Aber wie viele Lots insgesamt umgesetzt wurden, geht aus dieser Zahl nicht hervor. Es könnten zum Beispiel 50 Ein-Lot Positionen oder 50
Einhundert-Lot Positionen sein. Aus dieser Sicht spiegelt dieser Wert nicht das wahre Volumen.
Dennoch ist es ein wertvoller Indikator, da nur er eine Art Volumensmessung mit geringer Verzögerung erlaubt, wenngleich auch auf Kosten der Genauigkeit.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7804
Universal_1.64
Der Universal_1.64 EA. Er hat eine Menge von Einstellungen.Parabolic SAR
Parabolic SAR-Indikator wurde entwickelt für die Analyse von Trends.
StochPosition
StochPosition is an indicator for MetaTrader 4 based on Stochastic Indicator, which shows the position and direction of Stochastic in M5 timeframe up to W1 timeframe.3DaysHiLo
Simple indicator which displays High and Low 3 days ago.