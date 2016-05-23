



Autor: ProfitraderIn den Future-Märkten werden die Daten über die Volumina mit einem Tag Verspätung veröffentlicht.Um dies zu kompensieren verwenden viele Analysten den Tick Volume Indikator (tick volume™): er ermöglicht Ihnen, die Volumensänderung während des Handelstages zu verfolgen.Tick-Volumen gibt die Anzahl von Positionen über einen bestimmten Zeitraum des aktuellen Tages, aber nicht die Lotgrößen der Positionen.So kann es zum Beispiel sein, 50 Positionen pro Stunde. Aber wie viele Lots insgesamt umgesetzt wurden, geht aus dieser Zahl nicht hervor. Es könnten zum Beispiel 50 Ein-Lot Positionen oder 50Einhundert-Lot Positionen sein. Aus dieser Sicht spiegelt dieser Wert nicht das wahre Volumen.Dennoch ist es ein wertvoller Indikator, da nur er eine Art Volumensmessung mit geringer Verzögerung erlaubt, wenngleich auch auf Kosten der Genauigkeit.