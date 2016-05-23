und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Parabolic SAR - Indikator für den MetaTrader 4
1668
Parabolic SAR-Indikator wurde entwickelt für die Analyse von Trends. Der Indikator rechnet auf einem Kurschart. Dieser Indikator ist ähnlich dem gleitenden Durchschnitt, mit dem einzigen Unterschied, der Parabolic SAR bewegt sich mit einer höheren Beschleunigung und kann seine Position in Bezug zum Preis ändern. Der Indikator ist unter den Preisen auf der Bullenmarkt (Aufwärtstrend) und über den Preisen in einem Bärenmarkt (Abwärtstrend).
Parabolic SAR
Wenn der Preis die Parabolic SAR Linien kreuzt, dreht sich der Indikator und seine weiteren Werte befinden sich auf der anderen Seite der Preise. Im Falle einer solchen Umkehr des Indikators ist der Bezugspunkt das Hoch oder Tief der vorherigen Bar. Die Umkehr des Indikators signalisiert das Ende eines Trends (wechselt in eine Korrektur oder Seitwärtsmarkt) oder kehrt seine Richtung um.
Der Parabolic SAR ist ein hervorragender Indikator für die Verwendung als Exit-Preis. Kauf-Positionen sollten geschlossen werden, wenn der Preis unter die Line des SAR fällt, Verkauf-Positionen sollten geschlossen werden, wenn der Preis über die Linie des SAR steigt. Der Indikator wird häufig für Trailing-Stops verwendet.
Wenn eine Kauf-Position offen ist (d.h. der Preis ist über Parabolic SAR), dann steigt die Linie des Indikators unabhängig von den
Preisbewegungen. Das Ausmaß der Bewegung des Parabolic SAR hängt von der Kursentwicklung ab.
Für Kauf-Positionen:
SAR (i) = InpSARStep * (HIGH (i - 1) - SAR (i - 1)) + SAR (i - 1)
Für Verkauf-Positionen:
SAR (i) = InpSARStep * (LOW (i - 1) - SAR (i - 1)) - SAR (i - 1)
wobei:
SAR (i - 1) — Wert des Parabolic SAR der vorigen Bar;
InpSARStep — Beschleunigungsfaktor;
HIGH (i - 1) — das Hoch für vorherigen Bar;
LOW (i - 1) — das Tief für vorherigen Bar.
Der Indikatorwert steigt, wenn der Preis der aktuellen Bar in einem Aufwärtsmarkt höher ist als der vorherigen Bar und umgekehrt. Der Beschleunigungsfaktor (InpSARStep) verdoppelt sich in der gleichen Zeit, so dass Parabolic SAR und der Preis sich annähern. In anderen Worten, je schneller der Preis wächst oder sinkt, desto schneller nähert sich der Indikator dem Preis.
Beschreibung des technischen Indikators
Die vollständige Beschreibung des Momentums finden Sie hier: Technical analysis: Parabolic SAR
