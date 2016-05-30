请观看如何免费下载自动交易
作者: Profitrader
在期货市场上，交易量的数据会有一天的延迟，
为了解决这个问题，许多分析员使用订单交易量指标(tick volume™): 它使得您可以在当前交易日跟踪交易量的变化。
Tick volume 指示了日内交易的数量，但是不能显示每个交易的合约数。
所以，例如每小时50个交易，但是，这种情况下并不知道每个交易有多少合约。可能是50个1手的订单，或者50个
100手的订单。从这个角度看，订单交易量不能反映真实的交易量。
然而，它也是个有价值的指标，因为它可以使您以较小的延迟衡量交易量，尽管精度不准确的代价。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7804
