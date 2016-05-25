無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Ticks Volume Indicator - MetaTrader 4のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
Автор: Profitrader
先物市場における取引量についてのデータは、一日遅れて知らされます。
この不足を補う為に、多くのアナリストはティックボリュームインディケータ（tick volume™）に走ります。これにより取引日中のボリュームの変化を観測することができます。
ティックボリュームは、特定の日中の取引数を表示しますが、取引に対する約定数は表示されません。
例えば、これは1時間あたり50の取引を作成することができます。しかし、それぞれの取引時にいくつの約定があったかは、この数字からはわかりません。例えば、50の1ロットの注文、もしくは50の
100ロットの注文があり得るわけです。この観点から、ティックボリュームは本当のボリュームを反映しません。
しかしながら、これは小さい遅延でボリュームを測定できる唯一のものなので（正確さのロスはあるが）、価値のあるインディケータであることに変わりはありません。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7804
