



Автор: Profitrader先物市場における取引量についてのデータは、一日遅れて知らされます。この不足を補う為に、多くのアナリストはティックボリュームインディケータ（tick volume™）に走ります。これにより取引日中のボリュームの変化を観測することができます。ティックボリュームは、特定の日中の取引数を表示しますが、取引に対する約定数は表示されません。例えば、これは1時間あたり50の取引を作成することができます。しかし、それぞれの取引時にいくつの約定があったかは、この数字からはわかりません。例えば、50の1ロットの注文、もしくは50の100ロットの注文があり得るわけです。この観点から、ティックボリュームは本当のボリュームを反映しません。しかしながら、これは小さい遅延でボリュームを測定できる唯一のものなので（正確さのロスはあるが）、価値のあるインディケータであることに変わりはありません。