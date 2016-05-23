Parabolic SAR-Indikator wurde entwickelt für die Analyse von Trends.

In den Future-Märkten werden die Daten über die Volumina mit einem Tag Verspätung veröffentlicht. Um dies zu kompensieren verwenden viele Analysten den Tick Volume Indikator (Tick-Volumen).

StochPosition is an indicator for MetaTrader 4 based on Stochastic Indicator, which shows the position and direction of Stochastic in M5 timeframe up to W1 timeframe.