Dieser Indikator zeichnet einen sich zu jedem Zeitpunkt aktualisierenden Kurvenkanal. Daher ist es sinnlos, das Channel-Verhalten in der Historie zu beobachten.



Zum Zeitpunkt zu dem die Balken in der Nähe des jetzigen lagen, sah der Kanal komplett anders als einige Zeit später!

Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 29.01.2008 veröffentlicht.



