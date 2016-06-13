CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

at_Itp(t)Env - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1093
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieser Indikator zeichnet einen sich zu jedem Zeitpunkt aktualisierenden Kurvenkanal. Daher ist es sinnlos, das Channel-Verhalten in der Historie zu beobachten.

Zum Zeitpunkt zu dem die Balken in der Nähe des jetzigen lagen, sah der Kanal komplett anders als einige Zeit später!

Der Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und in der CodeBase auf mql4.com am 29.01.2008 veröffentlicht.

at_Itp(t)Env Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/779

SinTrend SinTrend

Einfacher Trendindikator.

wlxBWACsig wlxBWACsig

Dieser Indikator zeigt Einstiegssignale basierend auf dem Accelerator Oszillator.

Historie in HST speichern Historie in HST speichern

Das Skript exportiert historische Daten in das HST-Format zur Verwendung im MetaTrader 4 Client Terminal. Diese Datei kann in den historischen Daten von MetaTrader 4 importiert werden oder sie können sie als Offline-Chart öffnen.

FP channel FP channel

Der Kanal basiert auf Extrempreisen für eine bestimmte Periode. Die Mittellinie, obere und untere Kanalgrenzen werden durch die Berechnung von Pivotpunkten ermittelt, sie werden als Unterstützungs- und Widerstandslevels betrachtet.