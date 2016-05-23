CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Ang Autoch HL.v1 - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 日本語
Ansichten:
1142
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: ANG3110

Die Ang Autoch HL.v1-Indikator. Zeichnet einen Kanal.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7784

Serg153xo Serg153xo

Der Indikator zeichnet farbig steigende und fallende Kerzen.

XOdiagram 1 XOdiagram 1

Der XOdiagram 1 Indikator. Er zeigt die Х0 Charts der Schlusskurse.

Parabolic SAR Parabolic SAR

Parabolic SAR-Indikator wurde entwickelt für die Analyse von Trends.

Universal_1.64 Universal_1.64

Der Universal_1.64 EA. Er hat eine Menge von Einstellungen.