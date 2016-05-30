抛物线状止损与反转指标的开发是用于分析有趋势市场的。本指标在价格图表上构建，本指标与移动平均指标近似，唯一的差别是抛物线状止损与反转指标有更高的加速度，可能在价格变化中改变位置。指标在牛势市场(向上趋势)中在价格的下方，当市场为熊势(下跌趋势)时，它位于价格上方。

Parabolic SAR



如果价格穿过 Parabolic SAR 线, 指标反转，它的后续数值会位于价格的另外一边。如果指标反转，参考点就是前一周期的高点或者低点。指标的反转信号可能是趋势的终止(转为修正或者平缓)或者它的反转。



Parabolic SAR 是用于提供出场点的优秀指标，当价格下降低于SAR线时，应该平掉买入仓位，当价格上升高于SAR线时应当平掉卖出仓位。本指标经常用作移动止损线。



如果建立了买入仓位(也就是说，价格高于 Parabolic SAR), 指标线会随着价格的变化而

上升。Parabolic SAR 线移动的距离取决于价格变化的数值。



对于买入仓位:

SAR (i) = ACCELERATION * (HIGH (i - 1) - SAR (i - 1)) + SAR (i - 1)

对于卖出仓位:



SAR (i) = ACCELERATION * (LOW (i - 1) - SAR (i - 1)) - SAR (i - 1)



其中:

SAR (i - 1) — Parabolic SAR 在前一柱的值;

ACCELERATION — 加速指数;

HIGH (i - 1) — 前面时段的最高价;

LOW (i - 1) — 前面时段的最低价.

如果当前柱的价格高于前一个牛势柱，指标值会上升，反之亦然。同时加速指数(ACCELERATION)将会加倍，从而使得 Parabolic SAR 与价格一起移动。换句话说，价格上涨或者下跌得越快，指标接近价格就越快。





技术指标的描述

Parabolic SAR 指标的完整描述位于技术分析: Parabolic SAR部分。