Rotating text objects - Skript für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 897
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Beispiel für das Arbeiten mit Objekten: Objekt erstellen, ändern von Eigenschaften, neu zeichnen des Charts.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7731
