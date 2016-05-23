und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
AK47_A1 - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1846
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Sehr Geehrter Herr,
Dies ist meinen erster EA (klein Scalper, t/p 100), er lief auf EURUSD M1 für das Jahr 2007 (01.01.2007 - 25.11.2007),
und überraschte mich mit einem Gewinn von über 1 Million USD mit der ersten Einzahlung von 3000!
Allerdings verlor er sein Anfangskapital zwischen 2005-2006 und Dezember 2007.
Versuche zur Nutzung von StopLoss, Schließen von Position in Seitwärtsmärkten, zeitliche Beschränkungen und Anderes verschlimmerten aber nur die Situation.
Eine Menge von potenziell profitable Gelegenheiten wurden so ausgefiltert. Natürlich, Rückschläge machen sich bemerkbar.
Hat jemand Ideen zur Verbesserung der Zuverlässigkeit des EA, ohne potentiell "gute" Gelegenheiten auszulassen?
Sehen Sie es nicht als Problem, eher als Chance.
Grüße
P.S.
Die Einstellungen sind im Höchstmaß aggressiv, das Risiko kann reduziert werden, mit den Parametern:
a) MaxLots - Absenkung auf 1.
b) LotsRiskReductor - Steigerung, bis auf 5-10
c) SpanGator - Anstieg bis auf 3-5.
Obwohl die Risiko-Reduktion eines "Single-Order-Systems" nicht zur Verbesserung des Systems im Allgemeinen führt.
Eine offene Position blockiert das Öffnen anderer, seien sie profitabel oder nicht.
Also, IMHO, die vollständige Prüfung der Qualität des Systems kann nur ohne Beschränkung
der Anzahl der Positionen durchgeführt werden.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7718
Expert Advisor aus der ATC-2007. Kauft/verkauft, wenn der Preis die Linie eines gleitenden Durchschnitts mit der Periode (590) kreuzt.FarhadCrab1
Der FarhadCrab1 EA. Er hat eine Menge von Einstellungen. Er verwendet auch eine große Anzahl von Indikatoren. Einige von ihnen: MA, Stochastik, Macd, RSI.