Sehr Geehrter Herr,

Dies ist meinen erster EA (klein Scalper, t/p 100), er lief auf EURUSD M1 für das Jahr 2007 (01.01.2007 - 25.11.2007),

und überraschte mich mit einem Gewinn von über 1 Million USD mit der ersten Einzahlung von 3000!

Allerdings verlor er sein Anfangskapital zwischen 2005-2006 und Dezember 2007.

Versuche zur Nutzung von StopLoss, Schließen von Position in Seitwärtsmärkten, zeitliche Beschränkungen und Anderes verschlimmerten aber nur die Situation.

Eine Menge von potenziell profitable Gelegenheiten wurden so ausgefiltert. Natürlich, Rückschläge machen sich bemerkbar.

Hat jemand Ideen zur Verbesserung der Zuverlässigkeit des EA, ohne potentiell "gute" Gelegenheiten auszulassen?

Sehen Sie es nicht als Problem, eher als Chance.

Grüße

P.S.

Die Einstellungen sind im Höchstmaß aggressiv, das Risiko kann reduziert werden, mit den Parametern:

a) MaxLots - Absenkung auf 1.

b) LotsRiskReductor - Steigerung, bis auf 5-10

c) SpanGator - Anstieg bis auf 3-5.

Obwohl die Risiko-Reduktion eines "Single-Order-Systems" nicht zur Verbesserung des Systems im Allgemeinen führt.

Eine offene Position blockiert das Öffnen anderer, seien sie profitabel oder nicht.

Also, IMHO, die vollständige Prüfung der Qualität des Systems kann nur ohne Beschränkung

der Anzahl der Positionen durchgeführt werden.