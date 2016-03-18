Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
DLMv1.4 - MQL4Contest - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 602
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber: Alejandro Galindo
Advisor DLMv1.4 - MQL4Contest. Verwendet den Indikator FX FISH 2MA.
Advisor DLMv1.4 - MQL4Contest. Verwendet den Indikator FX FISH 2MA.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7706
ZigzagPoints - A Script for Indikator Zigzag to Measure the Way
Es werden alle Segmente der Zickzack-Verbindungen gemessen und das Ergebnis wird in points zurückgegeben.E-Friday
Advisor E-Friday.
FX Fish 2MA
Indikator FX Fish 2MA.Currencyprofits_01.1
Advisor Currencyprofits 01.1