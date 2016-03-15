無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
DLMv1.4 - MQL4Contest - MetaTrader 4のためのエキスパート
制作者: Alejandro Galindo
エキスパートアドバイザDLMv1.4 - MQL4Contest。インディケータFX FISH 2MAをベースにしたEAです。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7706
