请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
DLMv1.4 - MQL4Contest - MetaTrader 4EA
- 显示:
- 2415
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
作者: Alejandro Galindo
智能交易DLMv1.4 - MQL4Contest。使用指标 FX FISH 2MA。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7706
Two PerBar
智能交易Two PerBar。一个更加简单质朴的版本。Bronze Warrioir01
智能交易 Bronze Warrioir01。使用指标DayImpuls。
Dolly_Trading Times _3
指标 Dolly_Trading Times _3。显示运行时间。Dolly_Graphics_v11-GMTShift
指标Dolly_Graphics_v11-GMTShift。显示不同的建议，当前价格部分买卖的关系百分比。