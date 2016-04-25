CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

DLMv1.4 - MQL4Contest - expert para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
564
Avaliação:
(2)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Alejandro Galindo

EA DLMv1.4 - MQL4Contest. Utiliza o indicador FX FISH 2MA.





Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7706

ZigzagPoints - Um Script para o Indicador Zigzag para Medir o Caminho ZigzagPoints - Um Script para o Indicador Zigzag para Medir o Caminho

Ele mede todas as seções que se juntam as quebras do ZigZag, os valores resultantes são dadas em pontos.

E-Friday E-Friday

EA E-Friday.

FX Fish 2MA FX Fish 2MA

Indicador FX Fish 2MA.

Currencyprofits_01.1 Currencyprofits_01.1

EA Currencyprofits 01.1