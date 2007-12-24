CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

DLMv1.4 - MQL4Contest - эксперт для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2908
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Alejandro Galindo

Советник DLMv1.4 - MQL4Contest. Использует индикатор FX FISH 2MA.





Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7706

FX Fish 2MA FX Fish 2MA

Индикатор FX Fish 2MA.

ZigzagPoints - скрипт для замера пути индикатором Zigzag ZigzagPoints - скрипт для замера пути индикатором Zigzag

Измеряет все отрезки, соединяющие переломы зигзага, результат в пунктах.

Bronze Warrioir01 Bronze Warrioir01

Советник Bronze Warrioir01. Использует индикатор DayImpuls.

Currencyprofits_01.1 Currencyprofits_01.1

Советник Currencyprofits_01.1