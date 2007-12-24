Смотри, как бесплатно скачать роботов
DLMv1.4 - MQL4Contest - эксперт для MetaTrader 4
Автор: Alejandro Galindo
Советник DLMv1.4 - MQL4Contest. Использует индикатор FX FISH 2MA.
Советник DLMv1.4 - MQL4Contest. Использует индикатор FX FISH 2MA.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7706
