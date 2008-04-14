代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

DoubleMA Crossover EA - MetaTrader 4EA

Scriptor | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
4020
等级:
(8)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

作者: MrPip



智能交易DoubleMA Crossover EA.



------------------------


测试参量


货币对: EURUSD.


时间周期: M15.


模式:全部替克




由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7669

MA Cross 3MACross Alert WarnSig MA Cross 3MACross Alert WarnSig

指标MA Cross 3MACross Alert WarnSig.

Contrarian trade MA Contrarian trade MA

智能交易 Contrarian trade MA。在 MA上运行。

DT RSI EXP1 DT RSI EXP1

智能交易 DT-RSI-EXP1. 使用指标 RSI 和RFTL。

e.2.12 5 min e.2.12 5 min

智能交易 e.2.12 5 min.