Indikatoren

FX10setup - Indikator für den MetaTrader 4

German English Русский 中文 日本語
Ansichten:
1366
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Autor: palanka

Der Indikator zeigt, wann verkaufen und wann kaufen. Aber es ist nicht so einfach.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7564

