Skripte

CTG-Modify Date - Skript für den MetaTrader 4

Das Skript CTG-Modify Date berichtigt den Chart durch die Berücksichtigung von Wochenenden und Feiertagen. Es ist notwendig den Chart auszudehnen, um die Zyklen der Kalendertage und Zielbereiche korrekt zu erkennen.

Merkmale des Skripts:

  • Korrektur des Datums nach dem Kalender der Zeit:
  • Ausfüllen der Lücken mit einer Linie:
  • Ausfüll der Lücken mit Bars:
  • Ändern der Chart-Zeitrahmens (Zeit-Wandler);
  • Update des modifizierten Charts in Echtzeit;

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7559

