ポケットに対して
スクリプト

CTG-Modify Date - MetaTrader 4のためのスクリプト

スクリプトCTG-Modify Dateは、休日と祝日を考慮すればチャートを直して長くします。これは、カレンダーサイクルとターゲットゾーンを正確に判断するために必要です。

特徴:

  • カレンダー時間による日付編集;
  • 空所を線で埋めること;
  • 空所をバーで埋めること;
  • 時間軸の変更;
  • リアルタイムアップデート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7559

