予想される相場の動きの方向性を表示します。

価格チャネルを作成する方法の一つです。簡単なのに、これはレンジ相場でお役に立つと思います。

このインディケータは、買いシグナルと売りシグナルを表示します。でも、はたで見るほど楽ではありません。