無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
CTG-Modify Date - MetaTrader 4のためのスクリプト
- ビュー:
- 814
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
スクリプトCTG-Modify Dateは、休日と祝日を考慮すればチャートを直して長くします。これは、カレンダーサイクルとターゲットゾーンを正確に判断するために必要です。
特徴:
- カレンダー時間による日付編集;
- 空所を線で埋めること;
- 空所をバーで埋めること;
- 時間軸の変更;
- リアルタイムアップデート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7559
Firebird hma [I]
チャネルを表示するインディケータです。CoeffofLine_true2
予想される相場の動きの方向性を表示します。
FractalChannel_v1
価格チャネルを作成する方法の一つです。簡単なのに、これはレンジ相場でお役に立つと思います。FX10setup
このインディケータは、買いシグナルと売りシグナルを表示します。でも、はたで見るほど楽ではありません。