und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Firebird hma [I] - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1230
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich
Autor: TraderSeven
Der Indikator zeigt den Kanal.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7557
CoeffofLine_true2
Zeigt die wahrscheinliche Richtung der zukünftigen Kursbewegung.ADX BARS
Zeichnet die Bars in den Farben, die dem Trend entsprechen. Basiert auf dem ADX.
CTG-Modify Date
Das Skript berichtigt den Chart durch dessen Ausdehnung mit Wochenenden und Feiertagen.FractalChannel_v1
Eine ziemlich interessante Methode zum Zeichnen eines Kanals. Trotz der offensichtlichen Einfachheit der Zeichnung, kann die Weite des Kanals sehr nützlich sein (zum Beispiel, wenn Sie für eine Weile hatte keinen Zugriff auf das Terminal hatten und den Markt schnell beurteilen wollen).