CTG-Modify Date脚本程序是用于修正图表的，它填充了周末，节假日和其他空缺时间。在需要正确侦测日历周期和目标区域时，是有必要延伸图表的。
脚本程序的特性:
- 根据日历时间修正日期；
- 使用线来填充空缺；
- 使用柱形填充空缺；
- 改变图表时段(周期转换器)；
- 实时更新改变的图表；
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7559
Firebird hma [I]
显示通道的指标。CoeffofLine_true2
显示未来价格可能改变的方向。
FractalChannel_v1
绘制通道的一种非常有趣的方法。尽管画图方式明显原始，它在水平分析时还是有用的(例如，如果您有段时间没有访问终端了，就有必要快速访问过往的事件).FX10setup
本指标显示何时进行买卖。但它并不是那么简单。