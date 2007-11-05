Смотри, как бесплатно скачать роботов
CTG-Modify Date - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4554
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Скрипт CTG-Modify Date служит для исправления графика с учетом выходных дней, праздников и дыр. Удлинять график необходимо, для того чтобы правильно находить календарные циклы и целевые зоны.
Возможности скрипта:
- Выправление даты по календарному времени:
- Закрашивание пробелов линией:
- Закрашивание пробелов барами:
- Изменение периода графика (период конвертер);
- Обновление модифицированного графика в реальном времени;
