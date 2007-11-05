CodeBaseРазделы
Скрипты

CTG-Modify Date - скрипт для MetaTrader 4

Russian English 中文 Deutsch 日本語
Просмотров:
4554
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Скрипт CTG-Modify Date служит для исправления графика с учетом выходных дней, праздников и дыр. Удлинять график необходимо, для того чтобы правильно находить календарные циклы и целевые зоны.

Возможности скрипта:

  • Выправление даты по календарному времени:
  • Закрашивание пробелов линией:
  • Закрашивание пробелов барами:
  • Изменение периода графика (период конвертер);
  • Обновление модифицированного графика в реальном времени;

