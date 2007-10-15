CodeBaseРазделы
Индикаторы

camarilladt8 - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Deutsch 日本語
Просмотров:
5033
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: не уазан

Подойдет тем, кому лень рассчитать уровни на день.


