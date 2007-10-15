Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
camarilladt8 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5033
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: не уазан
Подойдет тем, кому лень рассчитать уровни на день.
Подойдет тем, кому лень рассчитать уровни на день.
RAVI FX Fisher
Индикатор RAVI FX Fisher.ColouredWoodie
Индикатор Coloured Woodie
Индикатор PDF.MultiTrend_Signal_KVN
Индикатор известного трейдера Корякина. Он помогает входить внутрь канала.