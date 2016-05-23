CodeBaseKategorien
Indikatoren

MaksiGen_KaHaJI_CkaJIneP - Indikator für den MetaTrader 4

Autor: MaksiGen

Einige Leute denken: "Die meisten Indikatoren, wie: MACD, RSI, AO, AC sind verzögert und es ist unbequem, mit Ihnen zu arbeiten. Aber der MaksiGen KaHaJI ckaJIneP erlaubt, jeden Tag konstant 10 Punkte zu verdienen."

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7483

MMLevls_VG MMLevls_VG

Das Ergebnis - Sie sehen nicht nur die Murray Linien, auf denen die Pivot-Punkte basieren, sondern auch Ihre aktuelle statistische Signifikanz...

MA_In_Color_wAppliedPrice MA_In_Color_wAppliedPrice

Modifizierter LSMA_In_Color Indikator. Hinzugefügt: die Auswahl des Kalkulationspreises.

MultiTrend_Signal_KVN MultiTrend_Signal_KVN

Der Indikator des berühmten Händlers Korykin. Er hilft, innerhalb eines Kanal zu handeln.

camarilladt8 camarilladt8

Er ist für die, die zu faul sind, die Tageslinien zu berechnen.