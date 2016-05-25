無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Bunnygirl Cross and Daily Open - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1132
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: David W. Thomas
このインディケータは、移動平均線の交差をベースにしています。著者によると、これを使うと90パーセントの取引が利益を出します。このエグジットシステムを考慮すると、利益がだいぶ大きくできます。ユーロドル30分足で起動するのをおすすめします。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7448
