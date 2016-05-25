このインディケータは、音声アラートを出して、「買い」または「売り」シグナルを表示します。

シグナルインジケータです。このインジケータは、感度が高くて、相場の動きに早く反応します。

シグナルを判断するには、明確に表現されているフラクタル －一般的に強い変動のあとに現れる鋭い頂上、が必要です。2番目のエレメントは 二次的な（サポート）頂上です。 この頂上を通るフラクタルからシグナルライン（画像の赤色の線）が描かれます。