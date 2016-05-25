コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Bunnygirl Cross and Daily Open - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Deutsch
ビュー:
1132
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: David W. Thomas

このインディケータは、移動平均線の交差をベースにしています。著者によると、これを使うと90パーセントの取引が利益を出します。このエグジットシステムを考慮すると、利益がだいぶ大きくできます。ユーロドル30分足で起動するのをおすすめします。



MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7448

ASCT1sig ASCT1sig

このインディケータは、音声アラートを出して、「買い」または「売り」シグナルを表示します。

Retrieve high impact events from ForexFactory.com and display them in your indicator or Expert Advisor Retrieve high impact events from ForexFactory.com and display them in your indicator or Expert Advisor

As I'm currently developing an Expert Advisor for Crude Oil and Brent, I wanted to get from ForexFactory.com the exact date and time of the 'Crude Oil Inventory' report. This report is typically issued on Wednesday's at 10:30am Eastern but when there's a holiday, the release date can change. As this is an important report for my EA, the only way was to check an online service to validate the release date.

Complex_Common Complex_Common

シグナルインジケータです。このインジケータは、感度が高くて、相場の動きに早く反応します。

Complex_pairs Complex_pairs

シグナルを判断するには、明確に表現されているフラクタル －一般的に強い変動のあとに現れる鋭い頂上、が必要です。2番目のエレメントは 二次的な（サポート）頂上です。 この頂上を通るフラクタルからシグナルライン（画像の赤色の線）が描かれます。