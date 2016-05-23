Der vierte Indikator in der Reihe der Indikatoren ohne Durchschnittsbildung.

Was ist neu:

Ohne Periodenlänge in der Berechnung. Hierfür gibt es keine Eingabeparameter! Eine andere Darstellung der Indikator-Arrays. Jetzt werden sie alle in unterschiedlichen Linien dargestellt.

Dieselbe Warnung wie vorher: eine Entscheidung über die Eröffnung einer Position muss auf das Ende jener Bar warten, in der die gelbe Linie zwischen den Trendlinien wechselt. Die Entscheidung sollte unter Berücksichtigung eines Trends des höheren Zeitrahmens erfolgen.