Indikatoren

i-Sessions - Indikator für den MetaTrader 4

German English Русский 中文 日本語
Ansichten:
1150
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Autor: Kim Igor V. alias KimIV.

Der Indikator der Handelszeiten.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7419

Der Paramon Handelszeiten Indikator.

Der Morgens-Kursspannen Indikator.

Der vierte Indikator in der Reihe der Indikatoren ohne Durchschnittsbildung.

Ein interessanter Indikator, der fraktale Preiskanäle zeichnet und dazu noch Fibonacci-Fächer.