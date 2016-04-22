Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
^Dyn_Pivot - Indikator für den MetaTrader 4
Autor: Rosh nur Umkehr
Berechnet die Pivot-Punkte.
Berechnet die Pivot-Punkte.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7216
