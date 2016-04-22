Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
BBwithFractdev - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 631
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Kim Igor V. aka KimIV
Genau, "Bollinger-Bänder mit einer Bruchzahl als Multiplikator der Abweichung."
Genau, "Bollinger-Bänder mit einer Bruchzahl als Multiplikator der Abweichung."
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7181
Murrey_Math_Line_X
Murrey Math (ММ) ist ein Handelssystem, geeignet für alle Märkte. MM-System besteht aus zwei wesentlichen Komponenten: Geometrie, verwendet für die Messung der Preisentwicklung der angegebenen Markt, und eine Reihe von Regeln auf der Basis der Gann-Technik und Kerzencharts.3shadeopen
Einer der Indikatoren, der die Handelszeiten anzeigt.