실제 작성자:

LeMan

바이너리 파동은 지표 수치를 해석하는 방식에 따라 양수 또는 음수 값을 반환합니다(강세 또는 약세). 이진파의 진정한 힘은 여러 개의 이진파가 복합 이진파로 결합될 때 나타납니다.



7개의 개별 바이너리 파동을 하나의 복합 바이너리 파동으로 결합했습니다:

이동평균 대비 종가(위-아래); MACD 기울기; 제로선을 넘은 OsM; CCI가 제로선을 넘었습니다; 모멘텀이 100선을 넘었습니다; 레벨 50의 RSI 크로스오버; 서로에 대한 DMI+와 DMI-의 위치(ADX).

복합 파동을 만들 때는 먼저 개별 바이너리 파동을 테스트하여 유효성을 확인하는 것이 중요합니다. 좋은 합성 이진파는 그 안에 있는 개별 이진파가 생성한 결과보다 우수한 결과를 생성합니다. 위의 파동 중 하나라도 0과 같은 가중치(가중치 매개변수)를 할당하여 합성 파동에서 분해할 수 있습니다. 이를 통해 개별 파동의 유효성을 확인할 수 있습니다.

이진 파동의 해석은 매우 명확합니다. 높은 값은 강세 추세를 나타내고 낮은 값은 약세 추세를 나타냅니다. 복합 이진파의 값의 크기는 복합 이진파에 포함된 개별 이진파의 수에 따라 달라집니다. 해당 가중치 매개변수에 값을 할당하여 예측 능력의 품질에 따라 이진파 값에 '가중치'를 부여할 수 있습니다. 예를 들어, 복합 이진파의 한 구성 요소는 값이 5이고 다른 구성 요소는 값이 0.75일 수 있습니다. 최대 복합 파동 가중치는 인디케이터 영역의 왼쪽 상단 모서리에 있는 인디케이터 이름 뒤에 괄호 안에 표시됩니다.

bLength 매개 변수를 1보다 크게 설정하여 이진파를 평활화할 수 있습니다.

이 지표의 원리를 쉽게 이해하고 거래 시스템을위한 고품질 필터를 만드는 데 사용할 수있을 것이라고 생각합니다.

이 지표에서 평균화 방법은 10 가지 가능한 옵션 중에서 선택하여 변경할 수 있습니다:

SMA - 단순이동평균; EMA - 지수이동평균; SMMA - 평활이동평균; LWMA - 선형 가중 이동 평균; JJMA - JMA 적응 평균; JurX - 초선형 평균; ParMA - 파라볼릭 평균; T3 - 틸슨 다중 지수 평활; VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화; AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.

위상 유형 매개변수는 평균화 알고리즘에 따라 의미가 상당히 다르다는 사실에 주의해야 합니다. JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 위상입니다. T3의 경우 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값이고, VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다. 다른 알고리즘에서는 이러한 매개변수가 평균에 영향을 미치지 않습니다. AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본적으로 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2로 고정되어 있습니다.

이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal 디렉토리\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 21.08.2009에 코드베이스에 게시되었습니다.

인디케이터의 입력 매개변수: